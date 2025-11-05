UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda TSİ 23.00’te oynanacak Ajax – Galatasaray maçı öncesinde Amsterdam’da güvenlik önlemleri artırıldı. Şehrin en yoğun bölgelerinden biri olan Dam Meydanı, öğleden itibaren taraftarların toplanmasıyla dolup taştı.

ÇEVİK KUVVET YÖNLENDİRİLDİ

Saat 17.30 civarında, Ajax’ın taraftar grubunun Amsterdam Merkez İstasyonu’ndan Dam Meydanı’na doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi. Polis ekipleri, bu yürüyüşün beklenenden erken başlaması nedeniyle kısa süreli hazırlıksız yakalandı. Daha sonra çok sayıda çevik kuvvet aracı hızla bölgeye yönlendirildi. Taraftarlar polis eşliğinde meydana ulaşırken zaman zaman gergin anlar yaşandı.

DAM MEYDANI’NDA MEŞALELER VE YASAK İHLALİ

Dam Meydanı’na ulaşan bazı taraftarların meşale yakması taşkınlıklara sebebiyet verdi. Hollanda polisi, gün boyunca merkezi bölgede havai fişek ve meşale kullanımını yasaklamıştı, ancak müdahale edilmedi. Polis, güvenlik riski nedeniyle şehir merkezinde ve Johan Cruyff Arena çevresinde “önleyici üst arama” uygulamasını devreye soktu.

SEKİZ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, öğle saatlerinde bir grup Galatasaray taraftarını, yanlarında havai fişek ve meşale taşıdıkları şüphesiyle durdurarak arama yaptı. Bazı malzemelere el konuldu, ayrıca sekiz kişi gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltı kararlarının nedenine dair henüz detaylı açıklama yapmadı.

GÜVENLİK ALARMI DEVREDE

Ajax – Galatasaray maçı öncesi Amsterdam polisi, özellikle Dam Meydanı, Arena çevresi ve şehir merkezi için “güvenlik riski bölgesi” ilan etti. Hollanda basını, güvenlik güçlerinin akşam saatlerinde olası taşkınlıkları önlemek için geniş çaplı önlemler aldığını duyurdu.