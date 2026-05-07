Lvbel C5 Amsterdam konseri sonrası yaşadığı hırsızlık olayı karşısında adeta şok geçirdi. Otelin önünde park halinde olan VIP minibüsünün camı kırılan rapçinin kaybı da büyük oldu.

200 BİN TL DEĞERİNDEKİ ÇANTASI GİTTİ

Ünlü rapçinin 200 bin lira değerindeki çantası, bilgisayarı ve özel dosyaları çalındı.



Bilgisayarı ve çantasının içinde bulunan eşyaların değeri henüz bilinmiyor. Çantasının ise 200 bin TL değerinde Gucci marka olduğu biliniyor.



ÇANTASINI PAYLAŞTI

Rapçi Lvbel C5, çevredeki takipçilerine seslenerek şu çağrıda bulundu:



‘Aracımın camını kırmışlar, çantamı almışlar. Gören varsa bana ulaşsın.’