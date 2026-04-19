Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin yerel saatle sabah 06.10 sularında Doğu Denizi'ne balistik füzeler fırlattığını bildirdi JCS, füzelerin Kuzey Kore'nin Sinpo bölgesinden ateşlendiğini ve yaklaşık 140 kilometre mesafe katettiklerini açıkladı. "KARŞILIK VERECEK KAPASİTEMİZ VAR" Güney Kore ordusunun ABD ile savunma işbirliği kapsamında Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini kaydeden JCS, her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık verebilecek kapasite ve hazırlık seviyesinin korunduğunu belirtti. JCS, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin fırlatmaya ilişkin hareketliliği izlediği ve elde edilen bilginin Japonya ile paylaşıldığını vurguladı. Haberde, Kuzey Kore devlet medyasının misket bombası başlığı taşıyan taktik balistik füzenin test edildiğini ve bu sistemin menzili içindeki hedefleri yüksek yoğunluklu güçle "küle çevirebileceğini" ileri sürdüğü aktarıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.