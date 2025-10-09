2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine giren iki erkek çocuk annesi oyuncu Pelin Karahan önceki akşam 41. yaş gününü kutladı.

Doğum günü partisinde daha önceki Instgaram gönderilerinde "Taş bebek" diye bahsettiği annesi Nural Koçyiğit ile döktürdü. Karahan "Eee bi ana-kız oynamayalım mı" diyerek pisten inmek bilmedi. Ana-kız parti boyunca oturmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gecede sık sık Nil Karaibrahimgil'in 'Bütün Kızlar Toplandık' şarkısı çaldı.

"YAN MASAMIZDAKİ KIZ KOCAMA MESAJ ATTI"

Pelin Karahan geçen aylarda konuk olduğu bir programda eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla gittikleri bir restoranda başından geçen şaşırtıcı bir olayı anlatmıştı:

"Yan masamızda oldu, ailece oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj atmıştı. Bizimki 'kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş. Kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Biz kalktık. İkinci mesaj geldi. 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış. Yapacak bir şey yok, oluyor bunlar."