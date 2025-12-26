Erdoğan sonrası AKP'nin başına geçeceği iddiaları gündeme gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan son sürat programlara katılmaya ve açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı daha önceki haberlerinde 'Bilal Erdoğan' ismini kullanırken Memur Sen'in "Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreni" haberinde bu kez "Necmeddin Bilal Erdoğan" ismini kullandı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 'Asıl mesele, kimliğimizin, kültürümüzün ihya edilerek yeni nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını başarmak.' dedi."

ERDOĞAN NECMEDDİN İSMİNİ NEDEN KOYDUĞUNU BÖYLE ANLATMIŞTI

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada oğluna neden Erbakan'ın ismini verdiğini şöyle anlatmıştı:

"Allah amelince rahmet etsin. Bizden yana, bizim de hakkımız helal olsun. Merhum Erbakan iddiasından hiçbir şey kaybetmeden yürüdü. En azından Türkiye'de tek başına olmasa da birinci parti olmayı başardı. İçerik olarak Sayın Genelkurmay Başkanı'mız kendisine yakışan beyanatta [taziyede] bulundu.

12 Eylül'den sonra Mamak mahkemelerindeyiz. Eşim doğum yaptı yapacak. Ziyaret için içeriye gireceğiz, eşimin doğum haberini aldık. Arkadaşlarla şakalaşmaya başladık. Biri 'Necmettin' koy dedi. Eşime söyleyince 'Bilal koyacaktım.' dedi. 'O zaman göbek adı Bilal olsun' dedim. Necmettin Bilal koyduk. Şimdi, doktorasını yapıyor. Bu yıl mezuniyet tezini verip, mezun olur."