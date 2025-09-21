CHP lideri Özgür Özel, 18 Eylül'de partisinin Bahçelievler mitinginde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun geçen hafta İstanbul'a geldiğini ve Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti.

Görüşmede iş bağlantılarının ele alındığını öne süren Özel, "Daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. 'İş adamı' yazmışlar; ismini yazmıyorlar ziyarete. Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i, Filistin'deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Trump'a terk ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

'GAZZE PAZARLIĞI YAPTINIZ MI?'

Anadolu Ajansı muhabiri, "Efendim CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sizin ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı yaptığınız iddia etti. Sizin bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek isterim' diye sordu.

'O DA YANIMIZDA MI?'

Erdoğan, "Ne pazarlığı yapmışız? Oda yanımızda mıydı? İnanmıyorsunuz böyle şeylere değil mi?" diye karşılık verince muhabir, "Biz size soruyoruz efendim" şeklinde cevap verdi.

'SAĞIR DUYMAZ UYDURUR'

Erdoğan'ın konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Sağır duymaz uydurur. Bu adam da sürekli böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz."