2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilen HES Kablo, 22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete kararı ile satışa çıkarılmıştı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mülkiyeti Hazine’de bulunan HES Kablo’yu 22 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardığını duyururken, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleye son başvurular yarın yapılacak.
Başvuruların ardından şirketin satış ihalesi 1 Temmuz’da saat 10.00’da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
İhaleye katılım için son tarih 30 Haziran olarak duyurulmuştu.