Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final etabında Beşiktaş Fibabanka'ya 3-2 ile mağlup olan Anadolu Efes'te flaş bir ayrılık yaşandı.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlı takımda başantrenör Luca Banchi ile yollar ayrıldı.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.