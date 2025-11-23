Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-79 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta özellikle Yiğitcan Saybir ile etkili olan TOFAŞ'a, Anadolu Efes Loyd ve Dessert ile cevap verirken 5'inci dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Dengeli şekilde geçen ilk çeyrek 22-22 sona erdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Smits ve Jones'ın sayılarıyla farkı 13'üncü dakikada 7'ye (24-31) çıkardı. Savunmada sertliği arttırarak ritim bulan ev sahibi ekip, hücumda da Kidd, Blazevic ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla farkı eritti. Soyunma odasına da 47-47 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta Dessert ve Ercan Osmani ile etkili olan Anadolu Efes, 25'inci dakikada 6 sayılık üstünlük sağladı: 51-57. Rakibinin oyununa Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, farkı kapatmayı başarsa da final periyotuna Anadolu Efes'in 60-59 üstünlüğüyle girildi.

Son periyot, TOFAŞ'ın geri dönüşüne sahne oldu. Bursa temsilcisi, periyot başında 5 sayı geriye düşse de seyirci desteğini de arkasına alarak Perez ve Tolga Geçim'in de tempolu hücumlarından skor katkısı aldı. Etkili mücadelesiyle skor üstünlüğünü ele geçiren TOFAŞ, parkeden 86-79 galip ayrıldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Tolga Edis

TOFAŞ: Perez 18, Yiğitcan Saybir 13, Blazevic 12, Besson 10, Furkan Korkmaz 10, Özgür Cengiz 2, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 8, Lewis 1, Thomasson​​​​​​​

ANADOLU EFES: Loyd 12, Babb 10, Cordinier 8, Dessert 11, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Rüzgar Fenemen, Smits 9, Swider 3, David Mutaf 5, Jones 6

1'NCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 47-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-60

5 FAUL: 39.41 Smits, 38.54 (Anadolu Efes)