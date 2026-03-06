EuroLeague'in 30’uncu haftasında, ligin son sırasındaki LDLC ASVEL’i konuk eden Anadolu Efes maçtan 91-88 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes ligde 21. kez mağlup olurken, son sıradaki LDLC Asvel ise 8. galibiyetini elde etti.

Maça kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, kolay sayılar üreten rakibini durdurmakta zorlandığı ve farkın konuk ekip lehine çift hanelere çıktığı periyottan 26-19 geride ayrıldı. İkinci periyotta 28 sayı üreterek oyuna denge getiren temsilcimiz ilk yarıyı 2 sayı geride kapattı: 47-49.

3’üncü çeyrekte rakibine üstünlük kurmaya çalışan Anadolu Efes kolay top kayıpları yaşadığı bu çeyrekten de 68-62 geride ayrıldı.

Son çeyreğe baskılı başlayan lacivert-beyazlılar maçın bitimine 2.16 kala Şehmus Hazer’le farkı 2 sayıya indirdi. Yine bitime 1.38 kala Şehmus’la 3 sayılık basket bulan Anadolu Efes farkı bu kez 1 sayıya indirdi: 86-87. Maçın sonuna 20 saniye kala yine turnikeden 2 sayı üreten milli basketbolcu Şehmus Hazer yeniden farkı 1 sayıya indirse de Anadolu Efes maçtan 91-88 mağlup ayrıldı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Jakub Zamojski, Alberto Baena

ANADOLU EFES: Loyd 5, PJ Dozier 6, Poirier 4, Weiler-Babb 8, Ercan Osmani 4, Lee 18, Swider 2, Jones 7, Şehmus Hazer 20, Cordinier 2, Smits 12

ASVEL: Angola 26, Seljaas 15, Watson Jr. 10, Vautier 7, Ajinca, Massa 6, Heurtel 14, Lighty 4, Harrison, Traore 7, Jackson 2

1’İNCİ PERİYOT: 19-26

DEVRE: 47-49

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-68

5 FAUL: Seljaas (ASVEL)