Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği ligin yeni takımlarından Esenler Erokspor'u 90-76 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, lige galibiyetle start verdi.

Esenler Erokspor ise tarihinde ilk kez yükseldiği Basketbol Süper Ligi'ne yenilgiyle başladı.

  • Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
  • Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Murat Ciner
  • Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Dessert 11, Cordinier 16, Erkan Yılmaz 4, Ercan Osmani 14, Şehmus Hazer 16, Loyd 4, Papagiannis 8, Smits 7, Swider 8, Rüzgar Fenemen
  • Esenler Erokspor: Crawford 17, Simmons 6, Cornelie 3, Egehan Arna 5, Galloway 10, Thurman 9, Love 21, Gant 3, Metehan Akyel 2, Erten Gazi
  • 1. Periyot: 24-15
  • Devre: 48-28
  • 3. Periyot: 66-49