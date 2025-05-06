EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'a konuk oldu. Atina'da oynanan maçta rakibine 75-67 mağlup olan Anadolu Efes, seriyi 3-2 kaybederek EuroLeague'e veda etti.

Karşılaşmayı 28 sayı, 7 ribaund ile tamamlayan Anadolu Efes altyapısından yetişmiş olan Cedi Osman, Panathinaikos'un galibiyetinde büyük pay sahibi oldu ve maçın oyuncusu seçildi.

Panathinaikos, EuroLeague yarı finalinde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de şampiyonun belirleneceği Final Four, 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Maça çok kötü başlayan Anadolu Efes, savunma ve hücumda oldukça etkisiz olduğu ilk çeyreği 18-10, ilk yarıyı ise 41-30 geride tamamladı. Bir ara 23 sayı geriye düştüğü karşılaşmanın İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, farkı eritmesine rağmen kritik hücumlardan boş dönünce rakibine mağlup oldu.