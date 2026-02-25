Eski basketbolcu ve yorumcu İbrahim Kutluay'ın geçen günlerde ortaya attığı "Pablo Laso, Shane Larkin'i Beşiktaş GAİN maçında oyuna almak istedi. Larkin ise iyi hissetmediğini söyleyerek maça girmedi" iddialarına Larkin cephesinden son derece sert bir yanıt geldi.

"İKİ SOYTARI VAR"

Anadolu Efes'in ABD kökenli Türk milli basketbolcusu Shane Larkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kutluay'ı hedef aldı. Larkin'in paylaşımı şöyle oldu:

"İşte tam da bu yüzden kupa kadrosunda hiç olmamalıydım çünkü oynayacak kadar sağlıklı değilim ve takım için orada olmaya çalışmam, oynamak istemiyormuşum gibi yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi de adımı tıklanma ve dikkat çekmek için kullanmayı seçen iki soytarı var.

"BİLMEK İSTESE SORABİLİRDİ"

Karakterime yönelik bir saldırıya asla izin veremem. Kulübüm ve Türk basketbolu için elimden gelenin fazlasını verdim. Yıllarca sakatlıklarla oynadım, bedenimi ortaya koydum. Bunun aksine söylenen her söz ya dikkat çekmek ya da tepki almak içindir.

İçlerinden biri gerçeği öğrenmek, vücudumun nasıl durumda olduğunu bilmek isteyseydi çok kolay bir şekilde sorarak gerçeği öğrenebilirdi. Bunun yerine ismimi tıklanma ve ilgi için kullanmayı tercih ettiler. Bana sorarsanız biraz acınası.

Kötü bir an olur olmaz odanın en gürültülüsü onlar. Benden hoşlanmıyorsanız söyleyin ama ameliyat gerektiren ve hala tamamen iyileşmemiş bir sakatlık üzerinden bir oyuncuyu eleştirip karakterini sorgulamak ve bunu laf atmak için fırsata çevirmek acınası...

"OĞLU BENİM YERİMDE OLSA NE YAPARDI?"

Gerçek şu ki takım arkadaşlarıma mümkün olduğunca yakın olmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak istedim. Bu, uzun vadeli sağlığımı riske atmamak için sahaya çıkamamak anlamına gelse bile. İşte gerçek bu.

O adama sorun; büyük bir yetenek olan oğlu benim yerimde olsaydı ne yapardı? Uzun vadeli sağlığını riske mi atardı yoksa tekrar oynamadan önce güvende olduğundan emin mi olurdu? Eminim o zaman mesele karakter meselesine dönüşmezdi.

"YAŞLI VE ACINASI TROLLERE VERİLMİŞ BİR CEVAPTIR"

Ben her zaman saygılı biri oldum. Ve bu Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir şeye verilmiş bir yanıt değil. Fenerbahçe'yi bir rakip olarak her zaman saydım, yıllar içinde birçok harika mücadele verdik. Bu, karakterime saygısızca saldıran, yaşını başını almış, trol, acınası adamlara verilmiş bir cevaptır.

Tüm Fenerbahçe taraftarlarına sevgim ve saygım var. Bunun sizinle hiçbir ilgisi yok. Kulübünüze duyduğunuz tutku dünya çapında takdire şayan. En iyilerden biri. Bu sadece tıklanma uğruna iki kişinin attığı laflara verilmiş bir cevaptır. Hepsi bu."