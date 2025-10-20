Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka evinde haftaya lider başlayan rakibi Anadolu Efes’e ilk yarısını önde tamamladığı maçta yenilmekten kurtulamadı: 87-101.
Anadolu Efes bu galibiyetle ligde 4’te 4 yaparken, Karşıyaka 1 galibiyette kaldı.
Maça Alston’un skorer oyunuyla başlayan Karşıyaka öne geçip yakaladığı 9-2’lik seriyle ilk 10 dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 34-25 sonuçlandı. Anadolu Efes’in rakibini yakalamaya çalıştığı ikinci periyot Lloyd’un üçlüğüyle 50-47 sonuçlandı. İkinci yarının başında Dessert’le farkı 1 sayıya indiren Anadolu Efes ardından Larkin’in üçlüğüyle öne geçti. Konuk ekip bu bölümde farkı 8 sayıya kadar taşıdı. Üçüncü periyot 65-71 bitti. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen konuk ekip salondan galibiyetle ayrıldı: 87-101. Anadolu Efes’te Larkin 21 sayı üretirken, Karşıyaka’da Alston 22, Young 20 sayı attı. Yeşil-kırmızılılarda yeni transfer Gordic ise 5 sayıyla oynadı.
- SALON: Mustafa Kemal Atatürk
- HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
- KARŞIYAKA: Moore 12, Samet Geyik 10, Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep
- ANADOLU EFES: Larkin 21, Weiler-Babb, Smits 13, Dessert 9, Erkan Yılmaz 2, Şehmus Hazer 8, Lloyd 12, Dozzier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf
- 1’İNCİ PERİYOT: 34-25
- İLK YARI: 50-47
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-71