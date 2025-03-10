Basketbol Süper Ligi’nin 20’nci haftasında Manisa Basket evinde zirve yarışındaki Anadolu Efes’e mağlup oldu: 72-83.
Muradiye Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 14-23, ilk devresi 33-38, üçüncü periyodu 54-63 bitti. Maçı baştan sona önde götüren Anadolu Efes, 20 haftada 15 galibiyete ulaştı. Üst üste 2 galibiyetten sonra evinde güçlü rakibine yenilen Manisa Basket, 6 galibiyetle alt sıralarda kaldı.
Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 22 sayıyla Fabian White Jr oldu.
- SALON: Muradiye
- HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi, Murat Ciner
- MANİSA BASKET: Chiozza 10, Acuil 15, Buğra, Besson 16, Thomas 6, Apaydin, Cengizhan, White Jr 22, Mustafa, Yunus Emre 3
- ANADOLU EFES: Beaubois 21, Bryant 7, Thompson 8, Poirier 6, Osmani 16, Larkin 8, Rıdvan, Doğuş, Burak Can, Oturu 13, Erkan 2, Willis 2
- 1’İNCİ PERİYOT: 14-23
- İLK YARI: 33-38
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-63