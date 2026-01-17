Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-79 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Uğur Akyıldız
Safiport Erokspor: Pangos 5, Simmons 16, Cornelie 9, Egehan Arna 8, Love 9, Crawford 24, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel 6, Ahmet Düverioğlu 1
Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Dessert 3, Dozier 9, David Mutaf 5, Ercan Osmani 17, Şehmus Hazer 5, Lee 16, Cordinier 3, Smits 7, Erkan Yılmaz 5, Jones 6
1. Periyot: 22-12
Devre: 45-30
3. Periyot: 70-49