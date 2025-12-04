EuroLeague 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'e 81-75 yenildi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 9. yenilgisini yaşadı. Real Madrid ise 8. galibiyetini elde etti.

Tempolu başlayan maçta Real Madrid, Hezonja ile etkili oldu. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Ercan Osmani ve Cordinier ile boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrek, karşılıklı basketlerle başladı. Pota altını etkili kullanan Real Madrid'e Smits'in skorer oyunuyla yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

İki takımın da dış atışlardan isabet bulduğu ve hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı üçüncü çeyreği Real Madrid, 60-59 önde bitirdi.

Dördüncü ve son periyot, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Başa baş geçen ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği bu çeyrekte bitime 5 dakika kala öne geçen (69-71) ve kalan bölümde farkı 9 sayıya kadar çıkaran Real Madrid, müsabakayı 81-75 kazandı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEM: Milivoje Jovcic, Luka Kardum, Tomislav Horov

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 3, Rolands Smits 21, Cordinier 10, Loyd 2, Ercan Osmani 18, Beaubois 11, Dessert 6, Şehmus Hazer 4, Jones, Erkan Yılmaz, Swider, Mutaf.

REAL MADRİD: Hezonja 22, Campozzo 9, Okeke 10, Lyles 11, Deck 7, Maledon 8, Llull 7, Alex Len 4, Kramer 3, Garuba, Abaldea, Tavares.

1’İNCİ PERİYOT:17-17

DEVRE:41-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-60