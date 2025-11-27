Anadolu Efes'te flaş bir ayrılık yaşandı. Başantrenör Igor Kokoškov ile alınan olumsuz sonuçların ardından yol ayrımına gidildiği ifade edildi.

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz. Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdürecektir."