Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te sakatlık şoku yaşanıyor.
Lacivert beyazlı ekibin, Beşiktaş GAİN ile oynadığı maçta sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edildi.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada "Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.
PJ Dozier; Virtus Bologna, Bayern Münih,Bahçeşehir Koleji, Barcelona, Tofaş, Monako, Real Madrid, Petkimspor, Valencia ve Fenerbahçe Beko maçlarında forma giyemeyecek.