Anadolu Efes, görevden alınan başantrenör Igor Kokoskov yerini doldurmaya hazırlanıyor.
BasketNews'in haberine göre; lacivert beyazlı takım Pablo Laso ile anlaşma aşamasına geldi. Haberin detayında Pablo Laso'nun Anadolu Efes'in başına geçecek en güçlü aday konumunda olduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.
Efes, Laso'nun şampiyonluklar ve elit kadroları yönetme konusundaki başarılarının, rayından çıkan sezonu istikrara kavuşturmasına yardımcı olacağını umuyor.
İspanyol başantrenör, 2015 ve 2018'de Real Madrid'in başında EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı. Madrid'den ayrıldıktan sonra Laso, Bayern Münih ve Baskonia'da kısa süreli görevler üstlendi.