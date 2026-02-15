Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Trabzonspor'u 99-87 yendi. Bu sonuçla ev sahibi takım, 12. galibiyetini aldı. Bordo-mavili ekip ise 6. yenilgisini yaşadı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Skor dağılımları şu şekilde:
Anadolu Efes: Dozier 15, Loyd 9, Erkan Yılmaz 6, Dessert 17, Ercan Osmani 9, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Lee 11, Burak Can Yıldızlı, Swider 9, David Mutaf 2, Jones 2
Trabzonspor: Reed 24, Taylor 4, Berk Demir 5, Hamm Jr. 10, Yeboah 8, Tinkle 5, Cem Ulusoy 12, Batu Bircan, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 17