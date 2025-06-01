Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 84-81 yendi.

Seride durumu 2-0 yapan Anadolu Efes, yarı finale yükseldi.

  • Salon: Servet Tazegül
  • Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız
  • Mersin Spor: Olaseni 14, Cobbs 10, Cruz 27, Canberk Kuş 8, Manek 15, Pineiro 2, Efienayi 5, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı
  • Anadolu Efes: Bryant 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Oturu 9, Willis 6, Larkin 9, Dozier 17, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz
  • 1. Periyot: 18-25
  • Devre: 38-52
  • 3. Periyot: 61-66
  • Beş faulle çıkan: 39.50 Cruz (Mersin Spor)