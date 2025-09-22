Anadolu Efes Spor Kulübü, yarım asırlık yolculuğunu kutladığı 2025–26 sezonuna EuroLeague Medya Günü ile başladı. Teknik ekibin ve oyuncuların katıldığı organizasyonda, GSA tarafından 50. yıla özel hazırlanan yeni sezon formalar ön plana çıkarken, yeni sezon fotoğrafları çekildi.

Avrupa ve Türkiye’de ülkemizi başarıyla temsil eden Anadolu Efes, 50. yılının heyecanıyla düzenlenen Medya Günü’nde güçlü kadrosu, teknik ekibi ve sevimli maskotu Çaylak ile sahneye çıktı. Kulübün yarım asırlık yolculuğuna özel olarak tasarlanan 50. Yıl Logosu’nun yer aldığı yeni sezon formaları da oyuncularla beraber görücüye çıktı. Yeni sezon için büyük motivasyona sahip olan sporcular ve teknik ekibin heyecanı, kulüp partnerlerinin de yer aldığı 50. yıl özel çekimlerinde fotoğraflara yansıdı.

Medya Günü’nde konuşan Anadolu Efes Spor Kulübü yeni Başantrenörü Igor Kokoškov ve oyuncular, kulübün 50. yılını taraftarlarla birlikte kutlamaktan gurur duyduklarını, bu tarihi sezonda Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdiler. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında, 26 Eylül’de, kendi sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek. EuroLeague’de ise ilk maçını 30 Eylül’de MTEL Morača Sports Hall’da Maccabi Rapyd Tel Aviv’e karşı oynayacak.