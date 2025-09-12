Uzun süredir TMSF’nin yönetiminde bulunan HES Kablo için daha önce birkaç kez satış süreci başlatılmış ancak teklifler yetersiz kaldığı için sonuç alınamamıştı.



Bu süreçte şirketin değerlemesi 18,6 milyar TL seviyesine kadar gerilemişti. 9 Eylül’de gerçekleştirilen son ihalede ise satış kesinleşti ve şirketin yönetimi resmen Nakkaş Holding’e geçti.

SATIŞ HES KABLO İLE SINIRLI KALMADI

n24.com.tr'de yer alan haberde satış işlemi yalnızca HES Kablo ile sınırlı kalmadı. Hazine’ye ait yüzde 100 oranındaki 30 milyar adet HES Kablo hissesiyle birlikte, Çelik Halat’ın yüzde 27,49’luk kısmını temsil eden 21 milyon 993 bin 325 adet pay da Nakkaş Holding’e devredildi.

NAKKAŞ HOLDİNG HAKKINDA

Yeni sahibi Nakkaş Holding, enerji, lojistik, madencilik ve yapı malzemeleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Bünyesinde Transpet, Global Terminal, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Akaryakıt, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments ve Nakkaş Madencilik gibi şirketleri barındırıyor.