Kayseri merkezli olan ve "Anadolu Kaplanları"nın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen HES Kablo, uzun süredir devam eden belirsizliğin ardından resmen el değiştirdi. Nakkaş Holding, enerji ve sanayi alanındaki büyüme stratejisi kapsamında şirketi bünyesine kattığını duyurdu.

ENERJİ VE ALTYAPIDA YENİ DÖNEM

Yarım asra yaklaşan üretim tecrübesi bulunan HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretimindeki kapasitesiyle hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma sahip. Holding bünyesinde Türk Ytong ve SAVES gibi markaları barındıran yeni sahipler, bu satın almayla üretim zincirini tamamlamayı hedefliyor.

Satın alma sonrası yapılan bilgilendirmede, HES Kablo’nun üretim gücünün holdingin yenilenebilir enerji projeleri ve inşaat grubuyla entegre edileceği ifade edildi. Bu adımın, sanayi ve altyapı alanlarında yaratılan katma değeri artırması bekleniyor.

ÜRETİM GÜCÜYLE EKONOMİYE KATKI HEDEFİ

Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, devir işleminin ardından yaptığı değerlendirmede, bu adımın sürdürülebilir büyüme anlayışlarının bir parçası olduğunu belirtti. Hinginar, HES Kablo'nun gruba katılmasıyla enerji üretiminden altyapıya uzanan süreçlerin daha bütüncül bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Sektör temsilcileri, 1974 kuruluşlu bu köklü sanayi kuruluşunun yeni bir yönetimle yola devam etmesinin, bölge ekonomisi ve ihracat potansiyeli açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.