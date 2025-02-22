Anadolu Otoyolu'nunn Bolu Dağı mevkisinde TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü Nadir Bahadır, sıkıştığı yerden itfaiyeciler tarafından kurtarıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun hafif kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı mevkisinde seyir halinde olan İstanbul'dan İran'a gittiği öğrenilen 28 yolcuyu taşıyan Nadir Bahadır idaresindeki 90 AB 684 İran plakalı otobüs, Baransel Karaca yönetimindeki 06 ESH 179 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.
Kazada şans eseri otobüsteki 28 yolcu ve TIR sürücüsü yara almadı. Ancak otobüsün sürücüsü Nadir Bahadır, araçta sıkışıp yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiyecilerin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Nadir Bahadır, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde bir süre ulaşım aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.