Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 1 kişi öldü, 3’ü ağır 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sapanca ilçesi Anadolu Otoyolu’nda seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ile iki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 27 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.