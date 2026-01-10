Depremlerle yıkılan ve neredeyse 3 yıldır eski haline dönemeyen Hatay’da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2025’te katıldığı tören öncesi brandalarla kaplanarak ‘sorunlar çözüldü’ imajı verilmişti. Ancak şehirde sorunlar bir türlü bitmiyor. Deprem konutlarını teslim tarihi konusunda verdiği sözleri tutmayan iktidar, kentte kura çekimi yapılmayan deprem konutunun kalmamasıyla övündü. Ancak barınma haklarına kavuşmak için boş senetlere imza atan depremzedeler ise evleri için ne kadar ödeme yapacaklarını bilmiyor. Afet borçlandırma senedinde ise söz verildiği gibi konutların bedelinin yüzde 60’ının devlet, yüzde 40’ının depremzede tarafından karşılanacağına dair ibare de yer almıyor.

İşte bedeli yazılmayan sözleşme

‘MECBUR KALDIK’

Hatay Samandağ’daki depremzedelerin avukatı Cuma Irmak, “Burada 11 bin konut yapılacağı açıklanmıştı. En fazla 250 daire teslim edildi. Daha temeli bile atılmayan konutlar için kura çekimi yapıldı” dedi. “Evlerin teslim tarihi açıklanmadı. 1.5 yıla kadar ancak tamamlanacağını tahmin ediyoruz” açıklamasını yapan Irmak, “İnsanlara noter huzurunda boş borç taahhütnamesi imzalatıldı. Senette bedel yazmıyor. Devlet, resmen boş senede imza attırdı” diye konuştu.

Irmak, bazı depremzedelerin bedel yazmadığı için afet borçlandırma senedini imzalamadığını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Hatay Samandağ’da yaşayan depremzede G.K., “Kurada adımızı görünce, AFAD’a gittik. Sözleşmeyi imzalamak için iki ay süremiz olduğu belirtildi. Yoksa hak sahipliğiniz yanacak diyorlar. Sözleşmeyi okumamıza bile izin verilmedi” dedi.

‘Hatay yalnız bırakıldı’

Hatay Samandağ’da yaşayan depremzede G.K., afet borçlandırma senedini imzalamak zorunda kaldıklarını söyledi. “Konutların yüzde 60’ını devlet, 40’ını depremzedenin ödeyeceği yazmıyor” diyen G.K., “Kimsesizlik duygusu yaşıyoruz. Sosyal devlet adı altında yaşıyoruz bunu. Eşitlik, adalet hepsi rafa kalktı. Hatay yalnız bırakıldı. Mağduriyet üzerine mağduriyet yaşadık. İktidar bizi önemsemiyor. Ödeyeceğim tutarı bilmemiz lazım. Boş senede imza atık” dedi.