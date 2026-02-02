Zaten zorlu ekonomik koşullarda geçim mücadelesi veren emekliye iktidarın 20 bin TL emekli maaşını reva görmesi ipleri koparttı. Kararın ardından sokağa dökülen emekli yurdun pek çok noktasında eylem yaptı ve iktidara kırmızı kart gösterdi. Buna rağmen iktidar kendinde hata aramayıp eleştirilere kulak tıkadı. Hatta emekliyi ‘gariban’ diyerek küçümsedi. Cumhur İttfakı’ndan MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ise gerçekleri açık bir şekilde ifade etti. Alkan, “Emekliyi göz ardı ederseniz, emekli de sizi sandıkta göz ardı eder. Rize’de bile kiralar 20 bin lirayı geçmiş. Bir emeklinin bu şartlarda geçinmesi mümkün mü” diye sordu.

Vatandaşlar, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasına tepki göstermek için yurdun pek çok noktasında eylem yaptı ve iktidara kırmızı kart gösterdi.

‘ANAM SORUYOR’

Gündeme ilişkin konuşan MHP İl Başkanı Alkan “Emekli torununa ayda bir kere bile hediye alamıyor” dedi ve annesinin sözlerini de aktararak şunları söyledi:

“Anam bana ‘Çözemezseniz cevabını sandıkta alırsınız’ diyor. Ben ne diyeyim anama? ‘Haklısın ana’ diyorum. Emeklinin sorununu çözemezsek oy da alamayacağız. Rize’de kiralar 20 bin lirayı geçmiş, en ucuz ev 20 bin lirayı aşmış. Bir emeklinin bu şartlarda geçinmesi mümkün değil. Emekli torununa ayda bir hediye bile alamıyor.”

Sorunu net bir şekilde ortaya koyan Alkan, MHP’nin Cumhur İttifakı’nda yer aldığını fakat icracı konumda bulunmadığını söyledi. Akan, “Sorunları görüyoruz, söylüyoruz. ’Eğer Cumhur İttifakı emekliyi mutlu edemezse, oy da alamaz. Emeklilerin, çay üreticisinin sorunlarını çözebilirsek gönül alırız, çözemezsek, oy da alamayız bu kadar açık” ifadelerini kullandı.

Transferci vekil emekliyi kızdırdı

CHP’den AKP’ye transfer olurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a asker selamı veren Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır, el yükseltti. Çakır, açlık sınırının 31 bin lirayı aştığı bu dönemde 20 bin lira maaş ile geçim savaşına giren emekliye ‘ağza alınmayacak laflar’ söyledi. Çakır, Türkiye’nin jeopolitik konumuna gönderme yaparak “20 bin lira emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorlar, kardeşim sen İsviçre’de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var, şurada Ermenistan var, aşağıda Suriye var, tepene binmiş işgal güçleri hazır bekliyor, şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim namusuma bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz” ifadeleriyle emeklileri kızdırdı. Çakır, ardından şu ifadelerle Erdoğan’ı alkışlattı: “Suriye’de elini koyan, Türkiye’de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına saygılı bir alkış yapalım ya…”