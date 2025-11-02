Genel seçimin üze­rinden 2.5 yıl geçti, TBMM’deki milletvekil­lerinden bir bölümü ha­len yerlerini bulamadı. CHP listelerinden seçilen DEVA ve GP’liler partilerin­den ayrılıyor.

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nden (GP) istifa edip bağımsız kalan 3 milletvekilinin daha AKP’ye geçmesi bekleniyor. DEVA ve GP’den Meclis’e giren 24 vekilden 12’si istifa etti. TBMM’de DEVA’nın 8, GP’nin 4 milletvekili kaldı.

SAYI 386’YA ULAŞIYOR

Meclis’te halen AKP’nin 272, MHP’nin 47, Hüdapar’ın 4 ve DSP’nin bir milletvekili var. Cumhur İttifakı böylelikle 324’e ulaşıyor. GP kökenli bağımsız milletvekilleri Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir‘in de AKP’ye geçmesi bekleniyor. MHP’nin istifasını isteyip bağımsız kalan Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa De­mir ile birlikte sayı 330’a, 56 DEM milletvekili ile de 386’ya ulaşıyor.

Anayasa’yı referan­dumsuz değiştirmek için gerekli olan 400 oy sayı­sında 14 eksik kalıyor. Ancak AKP’li TBMM Başkanı oy kullanamadığı için 15 vekile ihtiyaç bulunuyor.

AKP’YE 11 TRANSFER

Altılı masada yer alan DE­VA-SP-GP ve DP adayları son seçime CHP listelerinden girdi. CHP seçmeni sayesinde vekil­lik kazandı. DEVA 14, Gelecek ve Saadet 10’ar, Demokrat Par­ti de 3 sandalyeye sahip oldu. Bu milletvekillerinden bir bölümü AKP ve CHP’ye geçti. İYİ Parti’den 7, Gelecek’ten 3, YRP’den de bir milletvekili AKP’ye transfer oldu. 3 yeni isim ile birlikte başka partiler­den AKP’ye geçenlerin sayısı 14’e çıkacak.

GP’li Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye geçince kırmızı plakalı makam aracı ile Anayasa Ko­misyonu Başkanı oldu.