Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatanseverler Partisi’nin ilk büyük kongresini süresinde yapmaması ve zorunlu organlarını oluşturmaması; Ayyıldız Partisi’nin ise son büyük kongresinden sonra iki kez büyük kongresini zamanında gerçekleştirmemesi gerekçeleriyle, her iki partinin “dağılmış sayılması” istemiyle dava açtı.

AYM, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 121. maddesi atfıyla Türk Medeni Kanunu’nun 87. maddesi uyarınca Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi’nin dağılmış sayılmasına, dolayısıyla hukuki varlıklarının sona ermesine hükmetti.

Kararla birlikte, iki partinin tüm mal varlığının Hazine’ye devredilmesine de karar verildi.