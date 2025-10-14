Anayasa Mahkemesi (AYM), futbol maçlarının internet ortamında hukuka aykırı şekilde yayınlanması halinde Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tanınan tüm internet sitelerine erişim engeli getirme yetkisini iptal etti. Kararın Resmî Gazete’de yayımlanan gerekçesinde, TFF yönetim kuruluna verilen yetkinin belirsiz olduğu ve sistemin usul ve esaslarının kanunda net olarak düzenlenmediği belirtildi.

Kararın 9 ay sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.

AYM’ye başvuran CHP, 7346 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun”un ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle dava açmıştı. Mahkeme, düzenlemenin ifade özgürlüğü üzerinde sınırlama oluşturduğunu belirterek iptal kararı verdi.