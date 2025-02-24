Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son üç haftadır forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında açıklama yaptı.

'İYİ VE OYNAMAYA HAZIR'

Ancelotti, La Liga'nın 25. haftasında Girona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Arda'nın durumuna ilişkin gelen soruya kısa ve net bir cevap verdi: "İyi ve oynamaya hazır."

'FİZİKSEL BİR SORUNU YOK'

Bir İspanyol gazetecisinin, son haftalarda Arda Güler'in neden forma giymediği ve Girona maçında ısınmaya bile gönderilmediği ile ilgili sorduğu soruya Ancelotti, "İyi ve oynamaya hazır," diyerek Arda'nın fiziksel durumu hakkında herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Arda Güler, La Liga'da geride kalan 25 haftada 16 maçta forma giydi ve 6 maçta ilk 11'de başladı. Toplamda ise 605 dakika süre aldı. 25 Şubat'ta 20 yaşına girecek olan Arda, Real Madrid'de bu sezon en fazla süre alan futbolcular arasında 18. sırada bulunuyor. Arda, son olarak 5 Şubat'ta Leganes karşısında 76. dakikada oyuna girmişti.