Barcelona forması giyen Raphinha, daha önce aldığı ceza nedeniyle Ekvador karşılaşmasında forma giyememişti. Ancak cezasını tamamlayan oyuncu, Brezilya'nın Paraguay ile oynayacağı mücadelede kadroda yer alacak.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, oyuncusunun dönüşünü “Bu şu anda bizim için güzel bir gelişme çünkü Raphinha, şu an dünyanın en iyi oyuncularından biri” sözleriyle değerlendirdi.

Bu açıklama, hem Raphinha’ya duyulan güveni hem de teknik heyetin ona verdiği önemi gözler önüne serdi. Barcelona’da gösterdiği performansla dikkat çeken Brezilyalı yıldızın, milli takımın hücum gücüne katkı sağlaması bekleniyor.