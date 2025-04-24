La Liga’da şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, Getafe’yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golünü Türk yıldız Arda Güler kaydederken, teknik direktör Carlo Ancelotti maç sonrası oyuncusunu övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

ANCELOTTI: “ARDA’NIN GELECEĞİ ORTA SAHADA”

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti, Arda Güler’in oyun zekasına dikkat çekerek, “Arda’nın geleceği, ileri hatlardan çok orta sahanın merkezinde olacak. Oyun kurma becerisi olağanüstü. Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek" ifadelerini kullandı.

MAÇIN ADAMI: ARDA GÜLER VE COURTOIS

21. dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla attığı golle takımına galibiyeti getiren Arda Güler, İspanyol basını tarafından da maçın en etkili isimlerinden biri olarak gösterildi. Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois da yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı.

İSPANYOL BASININDAN TAM NOT

Marca gazetesi, Arda Güler'in attığı golü "füze gibi" olarak nitelendirirken, oyuncuya üç yıldız veren ender isimlerden biri oldu. Haberde, “Arda ligdeki hesapları dondurdu” başlığıyla, Real Madrid’in Barcelona ile olan şampiyonluk mücadelesinde kritik bir galibiyet aldığına dikkat çekildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI SÜRÜYOR

Bu sonuçla puanını 76'ya yükselten Real Madrid, lig lideri Barcelona'nın 4 puan gerisinde kalarak yarıştan kopmadı. Genç yıldız Arda Güler’in performansı, sadece alınan galibiyetle değil, gelecek adına da umut verdi.