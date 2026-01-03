Karadeniz Ticaret MTAL’de 22 Aralık 2025 Pazartesi günü bayrak töreni yapılacaktı. Ülkücü müdür yardımcısı Savaş Bozkurt, İstiklal Marşı töreni öncesi öğrencileri, “Can kulağıyla dinleyin” diye uyardı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın konuşacağını vurguladıktan sonra sesi mikrofona verdi.

“BAŞKALARI YÖNLENDİRMESİN”

Başkan Yıldırım konuşmasında, “Gençler, kendinizi tanıyın. Başkalarının sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Sözünüzün arkasında durun. Bilgi her zaman bulunur ama karakter kaybolursa geri gelmez. İbadetlerinizi düzenli yapmaya gayret edin. Yürüyen, çalışan, inanan bir gençlik bu ülkenin yarınını inşa edecek” diye başlayan bir konuşma yaptı.

“ÜLKÜCÜLERİ ÖRNEK ALIN!”

Sesli mesaj bitince müdür yardımcısı Savaş Bozkurt, “Ülkü Ocakları Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım’ın bu güzel mesajını inşallah kendinize örnek alırsınız. Vatanını, milletini seven bireyler olarak yetişmek için gayret gösterirsiniz” dedi. Okul bahçesinde videoya çektirdiği görüntüyü, sosyal medyada paylaştı.

“OKULLAR OKUL OLMAKTAN ÇIKTI”

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay okullardaki son durumu değerlendirdi:

“Anayasa ve MEB Temel Kanunu’na aykırı olarak okullar, okul olmaktan çıkıp siyasi propaganda alanına dönüştürüldü. İktidar partisi ve ortağının, dernek ve vakıf adı altındaki uzantıları, okullarda aleni siyaset yapıyor. Cemaat ve tarikatlar gibi ülkücüler de ideolojik görüşlerine göre okulları işgal etti. Okullar, belli yapıların propaganda alanına çevrildi. Öğrencilerin kişisel hakları tamamen yok sayılıyor.”

MUHALEFETİ BEĞENEN ATILIR

“Siyaset, okulun bölgesine göre değişiyor. Güneydoğu’da HÜDA PAR, Karadeniz’de ülkücüler öne çıkıyor. Hangi siyasi parti nerede güçlüyse oradaki okullarda siyaset mi yapacak? Öğrenciler, potansiyel mürit ve parti gençlik kolları gibi mi görülecek? Muhalif bir parti veya Özgür Özel’in bir paylaşımını, bir eğitimci sosyal medyada sadece beğense anında soruşturma açılıp, atılıyor.İktidar partisiyle ilgili kim canı ne isterse onu beğenip, paylaşıyor, suç olmuyor. 657 sayılı DMK, işletilmiyor. Okullara, propaganda kürsüsü kuruldu. Öğretmenlerimiz çok rahatsız. Öğrencilerin, pedagojik gelişimi açısından çok ciddi sorunlar var. Hepimizin çocuklarının gittiği okullarda siyasi propaganda yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Eğitim; bilimsel, eşitlikçi ve kamusal olmalıdır.”

MEB’DEN CÜRET ALDILAR

“İslamcı, ülkücü gibi kimlikler, ‘Yandaş sendika, siyaset, tarikat’ referansıyla yönetici atamada kriter oldu. Okullara siyaseti MEB soktu. Atadıkları, okullarda aleni siyaset yapma cüretini MEB’den aldı. Göstermelik ve geçiştirme soruşturmalarla olaylar kapatılıyor. MEB, bu tür cezasız soruşturmalarla, eğitimde siyaseti meşrulaştıramaz.”

40 YILLIK ÖĞRETMENİN ŞAŞKINLIĞI!

Öğretmen D.T. “40 yıllık öğretmenlik ve idarecilik hayatımda, okulda bu tür bir eyleme şahit olmadım. Bizler devlet memuruyuz. Baki olan devlettir” derken, müdür yardımcısı Savaş Bozkurt, Ülkü Ocakları Başkanı’nın konuşmasını övdü.

Öğretmen İ.T. ise “Başkan’ın söyledikleri doğru olsa da müdür yardımcısının yaptığı yanlış. Ülkü Ocakları Başkanı siyasi kimliktir. Öğrencilere dinletilecek her şey için Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı şart. PKK sempatizanı idareciler de kafalarına göre yarın sevdikleri siyasetçilerin sözlerini yayınlarsa ne olacak?” diye sordu.

DİYARBAKIR’DA AÇILIM SÜRECİ Mİ ANLATILACAK?

Öğrenci velileri adına A.Ö:

“Tarikatlar yetmedi, ülkücüler okulda siyaset yapıyor. Ülkü Ocakları Başkanı’nın ses kaydını çocuklarımıza dinletmek için kimden izin alındı? Çocuklarımızı siyaset için okula yollamıyoruz.

Samsun’da MHP’liler ülkücülük, Diyarbakır’da da DEM’liler açılım sürecini mi anlatacak? Öğretmenler dışında, hiç kimseyi okulda istemiyoruz.”