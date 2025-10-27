Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, bu sezon Süper Lig’de yakaladığı yüzde 77.8 kurtarış oranı ve maç başına 3.5 kurtarış ortalamasıyla dikkat çekti.

Manchester United'a büyük umutlarla transfer olan Onana, İngiliz devinde bekleneni verememiş hatta gözden çıkarılan isimler arasına yazılmıştı. Kamerunlu file bekçisi, Trabzonspor'da adeta küllerinden doğarak bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır'ın boşluğunu doldurmayı başardı.

Onana, bu verilerle Avrupa’nın 10 büyük ligi arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecilerden biri konumuna geldi. Fırtına, ligdeki 4 maçını 2 ve üzeri gol atarak kazanmayı başardı. Bordo-mavili ekip 12 gol kaydettiği bu süreçle, Ekim-Aralık 2021 döneminin 5 maçlık periyodundan bu yana en uzun galibiyet serisini yakalamış oldu.