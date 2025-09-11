Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ardından kaleye önemli bir takviye gerçekleştirdi. Bordo-mavili kulüp, Andre Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ve Kamerunlu file bekçisi ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE MAÇINDA KALEDE

Andre Onana, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Onana, saat 16.45 sularında Trabzon'a indi.

29 yaşındaki file bekçisi, Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak dev maçta forma giyebilecek.

Trabzonspor ile Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, bordo-mavililer, deneyimli file bekçisi için kiralama ücreti ödemeyecek. Onana için yapılan kiralık sözleşmede, satın alma opsiyonu da yer almıyor.