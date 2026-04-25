Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'a karşı yaptığı 3 penaltı kurtarışıyla turu Trabzonspor'a getiren Andre Onana için ülkesi Kamerun'da işler yolunda değil...

Aylar önce katıldığı bir sosyal medya yayınında Kamerun Milli Takımı'nda hak kazandıkları primlerin kendilerine verilmediğini belirten Onana, "Bu paranın ülke futbolu için kullanılacağı söyleniyor ama paranın nerelere harcandığı konusunda şüphelerimiz var" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

ETO'O'DAN ANINDA TEPKİ

Yıldız kalecinin bu açıklamaları ülke futbolunda deprem etkisi yaratırken; Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o da anında harekete geçerek 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda ve geçen mart oynanan milli maçlarda Onana'nın kadroya çağrılmasını engellemişti.

"BİRKAÇ YIL MEN" TEHLİKESİ

Sport News Africa'nın haberine göre Onana ve Eto'o arasındaki gerilim devam ederken, Federasyon da tarihi bir ceza için kolları sıvadı. Onana ile ilgili verilecek kararın, Kamerun Futbol Federasyonu'nun bir sonraki genel kurulunun gündeminde yer alacağı ifade edildi. Onana'nın milli takımdan birkaç yıl süreyle men cezası alabileceği belirtildi.

"HAZIRLANDIKLARINI BİLİYORUZ"

Öte yandan Onana'nın yakın bir arkadaşı ise Sport News Africa'ya yaptığı açıklamada "Federasyonun Onana'ya karşı bir yaptırım hazırlığında olduğunu biliyoruz. Milli takımdan uzaklaştırdıkları bir oyuncuya yaptırım uygulamak istiyorlar. Zaten Onana milli takıma çağrılmadığı için hiçbir etkisi olmayacak bir hamle. Bu yaptırım bu nedenle boşa harcanmış enerji olacak. Mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürede geri dönüşünü hayal dahi edemiyorum" diye konuştu.