Google, Android 16'yı beklenenden daha erken piyasaya sürmek için kararlılıkla çalışıyor. Bu sürüm, pil ömrünü uzatma, ayar deneyimini geliştirme, erişilebilirlik özelliklerini artırma ve bildirim yönetiminde iyileştirmeler gibi pek çok yenilik sunacak.

PİL ÖMRÜ ANLAŞILACAK

phonandroid'dan derlenen habere göre Android 16 Beta 3, kullanıcıların pil sağlığına dair daha fazla bilgi edinmelerine olanak tanıyan yeni özelliklerle geliyor. Bu güncelleme, pil kapasitesinin orijinal durumuna kıyasla ne kadar kaldığını gösteren özel bir bölüm sunuyor. Kullanıcılar bu sayede, bataryanın yaşlanma sürecini daha iyi anlayarak şarj alışkanlıklarını buna göre düzenleyebilecek. iPhone modellerinde benzer şekilde kullanılan bu araç, Google'ın cihaz ömrünü uzatma hedefini yansıtıyor.

ALT MENÜLERE AYRI KARTLAR

"Android 16 ile birlikte Ayarlar uygulaması, görsel bir yenilik kazanıyor. Google, alt menüleri daha kolay ayırt edebilmek adına ayrı kartlar ve görsel göstergelerle tasarımı daha net hale getiriyor. Bu güncellemeyle kullanıcı deneyimi basitleştirilerek, seçeneklere erişimin daha sezgisel olması hedefleniyor.

GÖRME ENGELLİ KULLANICILARA NET OKUMA DENEYİMİ

Erişilebilirlik konusunda da önemli adımlar atan Android 16 Beta 3, Auracast modu sayesinde Bluetooth LE Audio destekli işitme cihazlarının doğrudan genel ses akışlarına bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca, yüksek kontrastlı seçeneğin yerine geçen yeni anahat metin özelliği, görme engelli kullanıcılar için daha net bir okuma deneyimi sunuyor.

AÇIK İZİN ALMAK GEREKECEK

Google, güvenlik alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Yerel ağ koruma sistemi ile artık uygulamaların, ev ağındaki cihazlarla iletişim kurmadan önce açık izin alması gerekecek. Bu yenilik, yerel bağlantıların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

YAPAK ZEKA DESTEKLİ OTOMOTİK BİLDİRİM

Son olarak, Google yapay zeka destekli otomatik bildirim özetini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu özellik, alınan mesajları konuşmalar halinde gruplayarak kullanıcıların her bildirimi tek tek incelemeden önemli bilgilere hızla ulaşmasını sağlayacak.

Özetle Android 16 Beta 3, kullanıcı deneyimini iyileştiren önemli yeniliklerle geliyor. Güncelleme kapsamında, pil sağlığına dair tahmini kapasite bilgisi ve pil ömrünü optimize etmeye yönelik ipuçları sunuluyor. Yeniden tasarlanan Ayarlar uygulaması ise, daha kolay erişim için bireysel kartlar ve belirgin alt menülerle daha kullanıcı dostu bir arayüz sağlıyor.

Erişilebilirlik alanındaki gelişmeler arasında, Bluetooth LE Audio destekli işitme cihazları için Auracast desteği ve görme engelli kullanıcılar için okuma deneyimini netleştiren yeni anahatlı metin özelliği dikkat çekiyor. Güvenlik tarafında, yerel ağ koruma sistemi ile uygulamaların yerel Wi-Fi'yi kullanmadan önce açık izin alması gerekliliği getiriliyor.

Ayrıca, Google yapay zeka destekli otomatik bildirim özeti özelliğini test ediyor. Bu sistem, kullanıcıların alınan mesajları konuşma bazında görüntüleyerek her bildirimi ayrı ayrı okumadan hızlıca bilgi edinmelerine olanak tanıyor."