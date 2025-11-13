Almanya’da 20’den fazla politikacıya yönelik suikast çağrısı yapıldığı yönündeki ihbar, polisi alarma geçirdi. Özel harekat birimi, eski başbakanlar Angela Merkel ile Olaf Scholz’un da olduğu 20’den fazla politikacı hakkında suikast çağrısı yapan ve başlarına ödül koyan şüpheliyi yakaladı.



TETİKÇİ İÇİN BAĞIŞ TOPLADILAR



İsmi Martin S. olarak açıklanan aşırı sağcı şahsın, yasa dışı işler için sıklıkla kullanılan internet katmanı ‘dark web’de bir platform kurarak kendisi gibi aşırı sağcılardan suikast için kripto parayla bağış topladığı öğrenildi.



Operasyonla yakalanan Martin S.’nin Almanya’da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle bazı üyelerinin yargılandığı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) hareketiyle bağlantılı olduğu öğrenildi.