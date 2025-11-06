Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie’nin Ukrayna ziyareti, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Birleşmiş Milletler (BM) adına savaş bölgelerini ziyaret eden Jolie’nin koruması ve aynı zamanda şoförü olan kişi, askerlikten muafiyet belgesi bulunmadığı gerekçesiyle Ukrayna askerleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, ülkenin güneyindeki Pivdennoukrainsk kasabasında meydana geldi. Jolie’yi Mykolaiv bölgesinde eskortluk etmekle görevli olan şoför, bir kontrol noktasında durduruldu. Yapılan incelemede, şoförün askerî yedek subay statüsünde olduğu, ancak askerlik erteleme veya muafiyet belgesi bulunmadığı tespit edildi.

Ukrayna askerleri, sürücüyü “cephede görevlendirilmek üzere” Bölgesel Seferberlik Merkezi’ne götürdü.

JOLİE, ZELENSKİ'NİN OFİSİNE BAŞVURDU

Olay sırasında çelik yelek giydiği bildirilen Jolie’nin, korumasının gözaltına alınması üzerine duruma bizzat müdahale etmeye çalıştığı iddia edildi.

Bazı kaynaklar, ünlü oyuncunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ofisiyle iletişime geçerek korumasının serbest bırakılmasını istediğini öne sürdü.

Rus haber ajansı TASS, “Jolie, sürücüsünün yerel askerlik bürosundan serbest bırakılması için Zelenski’nin ofisine başvurdu” şeklinde bir haber yayımladı.

UKRAYNA ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Kara Kuvvetleri olayı doğruladı. Yapılan açıklamada, “Söz konusu kişi, yabancı aktris Angelina Jolie’yi taşıyan ekibin bir parçasıdır. Durum netleştirilene kadar ekip bekletilmiştir. Koşullar açıklığa kavuşturulduktan sonra Jolie planladığı rotasına devam etmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Jolie veya ekibinin askerî yetkililere müdahale etmediği vurgulandı:

“İnternette dolaşan bazı iddiaların aksine, ne Angelina Jolie ne de temsilcileri askerî personelin ya da kamu görevlilerinin çalışmalarına müdahale etmiştir.”

ŞOFÖRDEN HABER YOK

Mykolaiv Askerî Seferberlik Ofisi, gözaltına alınan şoförün yedek subay olduğunu ve yeniden eğitime çağrıldığını açıkladı. Ancak kişinin daha sonra serbest bırakılıp bırakılmadığı henüz netlik kazanmadı.