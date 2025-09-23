UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri, Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Kars'ta 11 ve 12'nci yüzyıllara ait Türk-İslam mimarisi eserlerini barındırıyor.

Bölgede Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti hüküm sürdü.

Anadolu'da ilk cuma namazının kılındığı belirtilen Fethiye Camisi (Ani Katedrali) önündeki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu.

Tuğla gövdeli kümbet (anıt mezar) kalıntısının tamamen ortaya çıkarılması için çevresinde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan şunları söyledi:

"Burası Anadolu'daki ilk Türk İslam mezarlığı olarak nitelendirebileceğimiz bir alan ve Fethiye Camisi'nin hemen 30 metre kadar güneybatısında olması hasebiyle de aslında Anadolu'daki ilk haziremiz."

"Burada daha önceki sezonlarda kare kaide üzerinde sekizgen gövdeli olarak inşa edilmiş bir Selçuklu kümbeti ile birlikte etrafında da sandukalı mezar taşlarını, özellikle Orta Asya'da bizim sıkça gördüğümüz ve Anadolu'da da bunların İslamlaşmış hali olarak kabul ettiğimiz akıt tipi mezar odalarını gün yüzüne çıkarmıştık."

"Daha da önemlisi tuğla gövdeli bir Selçuklu kümbetinin de kalıntılarına ulaşmış olduk. Anadolu’daki kümbet mimarisi için belki de ilk örneklerden birisi, hatta ilk örnek diyebileceğimiz bir eser. Çünkü Sultan Alparslan'ın 1064 yılında Anadolu'da fethettiği ilk yer burası."

"Sultan Alparslan'ın fethiyle birlikte bu mezarlığın hemen oluşturulduğunu ve özellikle Selçuklular'ın Anadolu öncesi coğrafyalarda hele de İran’da tuğla malzemeyle inşa ettiği kümbetlerin bu kez ilkini Ani'de bu mezarlıkta inşa ettiklerini söyleyebiliriz."