Popstar yarışmasıyla tanınan ve bir süredir yeniden gündemde olan şarkıcı Rıza Tamer Şişman, Bodrum’daki evinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 43 yaşındaki sanatçının ölümü müzik dünyasınI ve sevenleriİ yasa boğdu.

RAHATSIZLANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını aldıktan bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şişman, durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Rıza Tamer Şişman 43 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yetkililer tarafından ölümün şüpheli bulunması üzerine cumhuriyet savcılığı inceleme başlattı. Şişman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Rıza Tamer Şişman’ın cenazesinin 18 Nisan Cumartesi günü (bugün) Akyaka Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Akyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Sanatçının ölümünden önce Instagram hesabında yaptığı son paylaşım da ortaya çıktı. Paylaşımında, "Yeni kareler, yeni hazırlıklar" ifadelerini kullandığı görüldü.

3 GÜN SONTA DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Sanatçının vefatının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar da dikkat çekti. Bir arkadaşının duygularını dile getirdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"En sevdiğim şarkın bu derdim. E tabi seni tsm ci derdin… Ah Tamer Ah... 22 yıl sonra kavuşup doğum gününe üç gün kala gittin sessizce."

'İYİ Kİ TEKRAR GELDİK YILLAR SONRA BURAYA'

"İnanamıyorum inanmak istemiyorum. Okul yıllarımızda her gün güllerle karşıladığın anları ben hiç unutmadım. Bana söylediğin o övgü dolu sözleri hiç unutmayacağım. Keşke dediğini… Ilgaz’a ne diyeceğim ben. Tamer abimi özledim dedi geçen gün. Ben ona nasıl derim ki bunu. Çok üzgünüm çok. İyi ki tekrar biraraya geldik yıllar sonra. Seni hep o güzel duygularımızla seveceğim güzel seven adam."