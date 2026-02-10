

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan oyuncu çift yedi ay önce evliliklerini sonlandırdı.

Eski eşler çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Hatta geçen hafta da Anıl Altan ile Pelin Akil kızları ile karlar ülkesi Finlandiya'nın dünyaca meşhur tatil durağı Lapland'a gitmişti.

Tatilden dönen Anıl Altan'ın dün akşam Instagram'da paylaştığı fotoğraf ise "yeni aşk iddiası" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Anıl Altan'ın yanındaki isim Handan Buse Gürcan.

Sosyal medya kullanıcıları bu kare için "yeni aşkın ilk sinyali" diye yazarken, konuyla ilgili taraflardan henüz net bir açıklama gelmedi.

Altan daha sonra bu kareyi sildi.