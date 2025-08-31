Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir’e gelen bir grup ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçişi sırasında "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

SLOGANLAR ATILDI

Slogan atan gruptan bir vatandaş ise, "Otobüsle geldik. AK Parti kadın kollarının mahalle temsilciyiz, onların servisiyle geldik" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan AKP'lilere müdahale ederken, “Her sene bu ayıp olur mu ya? Burası mezarlık, Atatürk'ün mezarı var burada. Burada slogan olmaz, dön!” diyerek tepki gösterdi.

PROVOKASYONA MÜDAHALE

Dün vatandaşların Anıtkabir ziyareti sırasında ise Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu alanda gergin anlar yaşandı.

Atatürk’e yönelik olumsuz ifadeler kullandığı öne sürülen bir kadın, görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

O anlar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, görüntüler sosyal medyada da tepkilere neden oldu.