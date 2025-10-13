ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile birlikte Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Ankara’nın Başkent Oluşunun 102. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende dikkat çeken anlar yaşandı.

Şahin, Karaköse ve Yavaş'ın ziyareti sırasında Yavaş ve Vali Şahin'in ara ara diyalog kurduğu görülürken, kendisi hakkında soruşturma izni isteyen Başsavcı Karaköse ile herhangi herhangi bir şey konuşmaması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etti.

Soruşturma kapsamında daha önce 5’i tutuklu 14 kişi hakkında “nitelikli zimmet” suçundan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla kadar, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali” suçlarından soruşturma izni verilmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu.

YAVAŞ: "GİZLEYECEK, ÇEKİNECEK, SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Yavaş, Başsavcılığın soruşturma izni talebine ilişkin yaptığı açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığından izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur" demişti.