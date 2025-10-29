29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de bu yıl da yine aynı manzara görüldü.

ANITKABİR'E YALNIZCA SLOGAN ATMAK İÇİN GELMİŞLER!

Erdoğan'ın törenden ayrıldığı sırada yine kalabalıktan 'Erdoğan' sloganları yükseldi. Anıtkabir'de "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atıldı. Anıtkabir'de slogan atan grubun resmi törenin ardından mozoleyi ziyaret etmeden alandan ayrıldığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Anıtkabir'deki törenlere katıldı.

CHP'DEN SLOGANLARA TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp Anıtkabir'deki Erdoğan sloganlarına tepki gösterdi.

Konuralp," Cumhuriyetimizin 102’inci yaşında Anıtkabir’de yaşananlar artık ayıp bile değil; kalitesiz bir komedi… Yazık!" dedi.