T.C.

ANKARA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/53

Karar No : 2024/895

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan Mehmet ve Hatice Ayten oğlu, 10/06/1998 Gaziantep doğumlu, Yıldırım CANBAKIŞ hakkında Mahkememizin 27.11.2024 tarih ve 2021/53 Esas, 2024/895 sayılı Kararı ile 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddesi gereğince Türkiye geneli 50.000 altı bir gazetede ve internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer asliye ceza mahkemesine, veya bulunduğu cezaevi idaresine yazılı veya zabıt katibine sözlü olarak başvuruda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 10.06.2025

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