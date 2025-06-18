T.C.

ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.75553065-2024/307-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin yukarıda 2024/307 esas ve 2024/762 karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli kararı ile Kamu Kurumunun maddi varlığından olan T.C Adalet Bakanlığı logolu resmini kullanmak suretiyle ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis hapis ve 1.200.000.-TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Nusrettin ve Sadiyeoğlu, 01.02.2006 doğumlu SÜLEYMAN ZAN tüm aramalara rağmen bulanamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilginin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı takdirde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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